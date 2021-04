Ograniczone dostawy szczepionek AstraZeneca. Co z drugą dawką? "Rekomendacje nie wskazują na możliwość mieszania szczepionek" Bartosz Dybała

Unia Europejska zrobiła zdecydowany zwrot w kierunku szczepionek mRNA, do których należą preparaty Pfizer-BioNTech i Moderny

Z Komisji Europejskiej płyną jasne sygnały, że wspólnota planuje coraz mocniej stawiać na szczepionki mRNA, do których należą preparaty Pfizer-BioNTech i Moderny. Może mieć to związek z ograniczonymi dostawami szczepionek AstraZeneca. Pojawia się jednak pytanie, co w sytuacji, gdy ktoś został zaszczepiony pierwszą dawką preparatu brytyjsko-szwedzkiego koncernu farmaceutycznego i czeka na drugą, a szczepionek AstraZeneca zabraknie? Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość mieszania szczepionek? - Na dziś żadne rekomendacje nie wskazują na możliwość mieszania szczepionek. Taka możliwość jest obecnie na poziomie analiz - odpowiada nam resort zdrowia.