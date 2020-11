Ogromna rotacja na lewej obronie Cracovii. Kto zakotwiczy tam na dłużej?

Do Kamila Pestki (26 meczów ligowych w minionym sezonie, w sumie 32) i Michała Siplaka (18, w sumie 22) dołączył Michael Gardawski z Korony Kielce.

Tymczasem na skutek kontuzji wystąpił ogromny problem z obsadą lewej flanki defensywy. W Pucharze Polski z Chrobrym i w pierwszym meczu ligowym - z Pogonią wyszedł do „11” Pestka, ale po 43 min gry doznał kontuzji i zastąpił go Siplak. On też wystąpił w eliminacjach Ligi Europy z Malmoe. Pestka zaś przeszedł operację i czeka go dłuższa przerwa.

- Szkoda mi Kamila – mówi Krzysztof Radwański, były lewy obrońca Cracovii. - Znam go z występów w Cracovii i kadrze młodzieżowej. Pokazywał się z dobrej strony. Bardzo mi się podobał, ma świetne warunki fizyczne, ugruntował swoją pozycję. Bardzo ciekawy chłopak, młody, perspektywiczny. Jeszcze o nim nieraz usłyszymy. Zagrał świetnie w finale Pucharu Polski.