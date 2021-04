Ojców. Ceny parkingów 2021. Jak dojechać? Gdzie zaparkować? Pod zamkiem czy na Złotej Górze? boch

Ojców. Serce Ojcowskiego Parku Narodowego, piękna, urocza miejscowość leżąca blisko Krakowa, w Dolinie Prądnika. Jak dojechać do Ojcowa? Która droga przeznaczona jest tylko dla rowerzystów? Gdzie w Ojcowie możemy zaparkować samochód lub motocykl - i ile kosztuje to 2021 roku? Oto pomocne informacje w planowaniu wycieczki do tego klimatycznego miejsca - w którym znajduje się zamek na skale, liczne szlaki turystyczne, punkty gastronomiczne, a nawet stawy, w których pływają pstrągi.