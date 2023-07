Około 11,5 miliona złotych na remonty dróg w zachodniej Małopolsce. Samorządy otrzymają dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Także 1,9 miliona złotych trafi do samorządów z powiatu oświęcimskiego. Środki zostaną wykorzystane na remonty w: Chełmku, Piotrowicach, Zatorze, Porębie Wielkiej i Głębowicach.

– Bilans RFRD w Małopolsce jest imponujący. Łącznie prawie 1,3 miliarda złotych, ponad 1,2 tysiąca kilometrów odcinków dróg objętych pracami i 1173 zadania! Małopolska stała się wielkim placem budowy. Do wczoraj trwał nabór wniosków w ramach naboru na rok 2024. Ostatnie dni i godziny przyniosły lawinowe zainteresowanie samorządów. Przypomnę, że do Małopolski w tym naborze mogą trafić rekordowe środki: prawie 229 milionów złotych na nowe zadania i do tego prawie 72 miliony złotych na zadania wieloletnie! Konsekwentnie poprawiamy stan infrastruktury drogowej, bo to są konkrety, które służą wszystkim mieszkańcom – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.