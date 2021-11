Okradali podróżnych w pociągach w całym kraju. Gang rozbity Piotr Rąpalski

Współpraca CBŚP z kolejarzami doprowadziła do rozbicia gangu, którego członkowie w różnych rejonach Polski okradali pasażerów pociągów. Zatrzymano 7 osób, które zostały tymczasowo aresztowane. Zabezpieczono także narzędzia najprawdopodobniej służące do popełniania przestępstw oraz środki farmaceutyczne. Apelujemy do osób, które zostały okradzione w pociągach dalekobieżnych, a nie zawiadomiły o tym organów ścigania o kontakt z policjantami CBŚP.