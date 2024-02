Olkusz „na wielkim ekranie”. Nagrywany między innymi w Srebrnym Mieście film miał już swoją światową premierę. Zobacz zdjęcia

Nagrywany między innymi w Olkuszu film miał już swoją światową premierę

Jeżeli chodzi o polską część obsady to na ekranie zobaczymy między innymi znanego z "Polityki", "Pitbulla", trzeciej cześci "Listów do M." czy "Pokłosia" Zbigniewa Zamachowskiego.

Międzynarodowa ekipa realizowała zdjęcia do filmu "Treasure" w Olkuszu Tadeusz Żurek

"Treasure" opowiada historię amerykanki, która postanawia zabrać swojego ojca do rodzinnej Polski. Dla niej podróż ma być okazją do poznania swoich żydowskich korzeni. Dla jej ojca z kolei będzie to konfrontacja z przeszłością, ponieważ za młodu przeżył on holokaust. Akcja filmu będzie się rozgrywała w 1991 roku.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy film będzie miał swoją premierę w Polsce. Na razie jego ocena w serwisie Filmweb to 6,8/10 na podstawie 11 głosów. W IMDb z kolei ma on 7/10 przy 51 głosach.