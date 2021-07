Olkusz. Starsi i niepełnosprawni mieszkańcy os. Słowiki "odcięci od świata". Chcą przywrócenia przystanku przy ul. Pakuska [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Od końca czerwca do połowy października 2021 r., potrwa remont dwóch wiaduktów w Olkuszu. W związku z koniecznością wykonania tego remontu zmieniona została organizacja ruchu zarówno w ciągu drogi krajowej nr 94 z Krakowa na Śląsk, jak i na ulicach miasta. Ku niezadowoleniu mieszkańców os. Słowiki, zawieszono kurs autobusu linii SŁ i wyłączono z użytkowania przystanek autobusowy przy ul. Pakuska. Zdrowi i młodzi, bez żadnego problemu pokonają pieszo ok. 500-metrów po wertepach do kolejnego przystanku, gorzej mają matki z małymi dziećmi w wózkach czy osoby niepełnosprawne. 78-letni Stanisław Dybich został „uziemiony" w domu.