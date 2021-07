Olkusz. Zaszczep się bez rejestracji przeciw covid-19 i zwiedź Zamek Rabsztyn. Akcja już w niedzielę

W punkcie szczepień w Chacie Kocjana będzie czekać 400 jednodawkowych szczepionek firmy Johnson & Johnson. Na szczepienie nie trzeba się rejestrować – wystarczy przyjść i okazać dowód osobisty. Szczepić będą wyłącznie osoby uprawnione oraz przeszkolone, a przed dokonaniem iniekcji pacjent przejdzie standardową kwalifikację. Z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych szczepień będzie decydowała zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Sama procedura trwa krótko, dlatego warto pomyśleć nawet o tym, by zaszczepić się „przy okazji” wizyty na zamku.

Według ostatnich statystyk przekroczyliśmy już w Polsce liczbę 14,5 mln szczepień obiema dawkami (lub jedną w przypadku J&J) szczepionki przeciw wirusowi SARS-Cov-2. To nadal za mało, byśmy mogli mówić o zbiorowej odporności, dlatego zachęcam wszystkich chętnych do tego, by w czasie niedzielnej wycieczki skorzystać z możliwości zaszczepienia w Chacie Kocjana, która znajduje się u podnóży zrewitalizowanego zamku w Rabsztynie. To tylko chwila, a potencjalne korzyści mogą być bardzo duże – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.