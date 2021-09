Opieka długoterminowa w Małopolsce leży. Mapa potrzeb zdrowotnych nie napawa optymizmem

Każdy, kto opiekuje się wymagającym całodobowej opieki pielęgniarskiej członkiem rodziny wie, co znaczy oczekiwanie na miejsce w ZOL-u nawet tydzień, a cóż dopiero półtora roku. A na prywatne placówki, w których pobyt ze wszystkimi wydatkami kosztuje 4-5 tys. zł, stać tylko niektórych.

- Musieliśmy załatwić dom opieki dla matki. Obdzwoniliśmy kilkanaście takich placówek. W Krakowie nie znaleźliśmy nic. Ledwo znalazło się jedno miejsce w pokoju 2-osobowym w jednym z domów w Głogoczowie pod Krakowem. Miejsc jest mało, a też trzeba też zwracać uwagę na opinie o tych placówkach, bo przecież oddaje się im ukochaną osobę. Do tego najgorsza dla osób w takich miejscach jest samotność - w Krakowie tramwajem czy autobusem można szybko dojechać, ale do Głogoczowa? Wyjazd z miasta zakopianką to koszmar i niejednokrotnie stanie w godzinnych korkach. To w codziennym życiu możne zniechęcać do odwiedzin, a samotność, brak bliskich nie wpłynie dobrze na stan mamy - relacjonuje pan Łukasz z Krakowa (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).