Orzeźwiające chłodniki na upalne dni. Chłodnik litewski to hit tego lata! [PRZEPISY]

Chłodnik to nic innego, jak orzeźwiająca zupa serwowana na zimno - najczęściej poniżej temperatury pokojowej. Szczególną popularność notuje w gorące dni, ponieważ niesie upragnioną ochłodę. To bardzo proste, niezwykle szybkie i niewiarygodnie smaczne danie. W Polsce najpopularniejszą jego odsłoną jest tradycyjny chłodnik litewski z botwinki, ale warto poeksperymentować z różnymi wariacjami tej ciekawej potrawy! Chłodnik można przygotować niemal ze wszystkiego. Bazę najczęściej stanowi kefir, jogurt lub maślanka. Doskonale sprawdzają się też zblendowane na gładki mus warzywa lub, jeśli na słodko, owoce. Zobacz kilka sprawdzonych przepisów, którymi można się zainspirować, aby przyrządzić zupę przynoszącą ulgę w upalne dni.

Chłodnik litewski [PRZEPIS]

Sposób przyrządzenia:

Bulion zagotować, dodać przyprawę warzywną do smaku. Botwinę umyć, drobno posiekać, do bulionu dodać buraczki i gotować ok. 10-15 minut. Pod koniec wrzucić do garnka liście botwiny, przez chwilę potrzymać na ogniu, a następnie całkowicie ostudzić. Do chłodnej zupy dodać maślankę, kefir i śmietanę, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz pokrojone w kosteczkę ogórek i rzodkiewkę. Gotowy chłodnik przełożyć do talerzy, posypać grubo pokrojonym koprem i szczypiorkiem. Podawać z jajkiem ugotowanym na twardo.