Oświęcim. Kontrowersje na Małopolskiej Uczelni Państwowej. Co zrobiła wykładowczyni? Monika Pawłowska

Skandaliczna lekcja angielskiego on-line wydarzyła się 12 czerwca 2021 r. w oswięcimskiej uczelni. Arch. Monika Pawłowska

Wielkie emocje wzbudziło nagranie, które wyciekło do internetu, z zajęć online z języka angielskiego prowadzonych na Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W materiale słychać, jak wykładowczyni, nie panując nad emocjami, krzyczy na studentów, wyznaczając m.in. zasady egzaminów. Słowo „absolutnie” pada kilka razy, by uzmysłowić grupie, kto tu rządzi i kto ma rację. Uczelnia zawiesiła wykładowczynię w obowiązkach, jednocześnie zawiadamiając o całej sytuacji Rzecznika Dyscyplinarnego. Z kolei do organów ścigania skierowała zawiadomienie o możliwości złamania prawa w związku z opublikowaniem nagrania. Wykładowczyni za swoje zachowanie przeprosiła.