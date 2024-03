Sądeccy studenci medycyny dokończą studia? Poseł Wicher spokojny o wyniki kontroli PKA Klaudia Kulak

Janusz Bobrek

Uruchomienie kierunku lekarskiego to jedno z najważniejszych osiągnięć w 25-letniej historii Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Od tego roku akademickiego studenci kształcą się tutaj na przyszłych lekarzy. Jak podała Naczelna Izba Lekarska kierunki lekarskie, które nie spełniają warunków do kształcenia medyków zostaną zamknięte. Czy sądeccy studenci mogą czuć się zagrożeni? Poseł Wicher podkreśla, że jest spokojny o wyniki kontroli, bo sądecka uczelnia należycie przygotowała się do jego uruchomienia.