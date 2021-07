Oświęcim. Prezydent Janusz Chwierut i Rada Miasta Oświęcim na półmetku kadencji. Sukcesy i porażki jednych i drugich [ZDJĘCIA]

Spółka miejska w systemie tzw. odroczonej własności oddała w ubiegłym roku mieszkania w nowym budynku na osiedlu Stare Stawy, kolejny budynek przy ul. Sadowej gotowy będzie pod koniec roku. Rozpoczęła się też budowa następnego. Jest też oferta zamieszkania w domach w zabudowie szeregowej. Mieszkania powstają również w odnowionych kamienicach w Starym Mieście. Poprawa stanu dróg miejskich i budowa nowych, to kolejna spełniona obietnica wyborcza. Zmodernizowano m. in. ul. Prusa, Orzeszkowej, Młyńską, Cyprysową, Garbarską i Krętą. Powstała nowa droga, ul. Sikorskiego. Podobnie jak w Starym Mieście, gdzie przedłużono ul. Żwirki i Wigury. Odnowiono też część ul. Zaborskiej, niedługo zakończy się też przebudowa ul. Piłsudskiego. Na funkcjonalności zyskało kilka innych dróg. Wśród nich ul. Wysokie Brzegi, Wiejska, ul. Pod Borem i wiele innych.

Ważną inwestycją była też rozbudowa Dziennego Domu Pomocy i stworzenie oddziału dla osób chorych na demencje, w tym alzheimera. W Małopolsce zachodniej i powiecie oświęcimskim nie ma drugiej dziennej placówki o takim zakresie usług. Wśród sukcesów prezydent Janusz Chwierut wymienia też oddanie do użytku Park and Ride, Osiedlowego Domu Kultury na Zasolu, Parku Pokoju na os. Chemików i podziemnych tuneli pod zamkiem.

– wyznaje prezydent Janusz Chwierut. - To jest niespotykanie trudny czas dla mieszkańców i samorządu. Musimy dzisiaj działać odpowiedzialnie. Zapewnić właściwe i bezpieczne funkcjonowanie miasta. Wydaje mi się, że to w dużej mierze nam się udało. Mamy jeszcze wiele projektów, ale kadencja jeszcze się nie skończyła. Chcemy, aby inwestycje służyły rozwojowi miasta, a Oświęcim był miejscem ciekawych wydarzeń i spotkań ludzi. Miastem, którym będzie się dobrze mieszkało, a oświęcimianie będą z niego dumni – dodaje.

- Prezydent ma swoje ambicje i „pomysł” na miasto

– mówi Jan Adamaszek. - W przypadku zadań własnych gminy, w szczególności oświata, kultura, budownictwo społeczne, drogi, ulice i chodniki jest dobrze, natomiast pozostałe zadania jak sport, parkingi, przedszkola, żłobki, lokale socjalne „leżą”. Mamy i klika projektów i przedsięwzięć miasta czyli pana prezydenta, które zaliczam do niewypałów – dodaje i wylicza. „Cafe Rynek” który funkcjonował przez pół roku na płycie rynku kosztem 268 tys. zł plus 16 tys. zł rozebrania. Bilans strat ok. 50 tys. zł. Słabo wykorzystana hala przy SP 8 wraz z podziemnym parkingiem, który świeci pustkami. Koszt 13,2 mln zł. To samo z „Park&Ride”, gdzie samochody nie parkują, a kosztował 20,4 mln zł w tym środków z budżetu miasta 6,3 mln.