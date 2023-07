Oszustwo, które mrozi krew. Z jednej strony złodzieje pozbawieni najmniejszych skrupułów, z drugiej omotana ofiara

Do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach trafił mieszkaniec powiatu gorlickiego. Podczas wyjaśniania sprawy okazało się, że padł ofiarą oszustów metodą „na wypadek”. To zmodyfikowana wersja oszustwa „na wnuczka”. Oszukany gorliczanin relacjonował, że na telefon stacjonarny zadzwoniła do niego młoda kobieta, która podała się za jego córkę. Płakała. Poinformowała go, że spowodowała wypadek, na skutek którego poszkodowana została kobieta w ciąży, która miała być w ciężkim stanie. Dzwoniąca do gorliczanina osoba, przez łzy tłumaczyła, że musi jak najszybciej zebrać, jak najwięcej pieniędzy, które potrzebne są na kaucję. W przeciwnym razie trafi do aresztu.

Oszuści zadbali nawet o "policyjne" potwierdzenie

Później telefon przejęła kolejna osoba, która przedstawiła się, jako funkcjonariusz policji. Głos potwierdził, że doszło do wypadku. Po tym aparat ponownie trafił do rzekomej córki, która poleciła „ojcu”, aby przygotował wszystkie posiadane pieniądze. Miał je włożyć do koperty i czekać na kuriera. Ten miał zawieźć je do prokuratury. Poszkodowany mężczyzna wciąż niczego nie przeczuwał. Co więcej, poinformował dzwoniących, że ma 34 tysiące złotych, na co usłyszał, że to za mało, bo potrzebne jest co najmniej 80 tysięcy. Dostał również polecenie, by do koperty wsadził wartościowe przedmioty, które ewentualnie posiada.