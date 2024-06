Oto 10 najczęściej mylonych grzybów. Jadalne od trujących czasem trudno odróżnić! Skutki błędu mogą być tragiczne Grzybobranie 2024

O pomyłkę na grzybobraniu nietrudno. Nawet wprawiony grzybiarz może się zagapić i zgarnąć do koszyka goryczaka zamiast prawdziwka. Najważniejsza zasada jest jednak taka, żeby zbierać wyłącznie grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne. Błąd może mieć tragiczne skutki. W galerii 10 najczęstszych grzybowych pomyłek.