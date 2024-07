Oto najgorsze prezenty ślubne. Pod żadnym pozorem ich nie dawaj!

Tych prezentów nie dawaj parze młodej

Dostaliście zaproszenie na ślub, listy prezentów brak lub kusi Was by zaskoczyć młodą parę oryginalnym prezentem? Nie ryzykujcie za bardzo - czasem możecie sprawić niepotrzebny kłopot obdarowywanym. A warto też pamiętać, że ludzie czasem wierzą w przesądy i niektóre podarki mogą ich niemiło zaskoczyć.

Meble, fotoalbum, weekend w SPA czy pieniądze? Co kupić na prezent dla państwa młodych? Co podarować młodym z okazji ślubu, żeby nie wyjść na skąpca, a przede wszystkim, aby obdarowani byli zadowoleni…

Optymalnym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest oczywiście lista prezentów i spełnienie życzenia nowożeńców. Gdy takiej listy nie ma, a nie chcecie dawać koperty z pieniędzmi, to warto zastanowić się, czy narzeczeni wspominali o czymś, co chcieliby dostać. Jeśli jednak nic nie przychodzi nam do głowy, możemy poszukać informacji na temat nowinek technologicznych, sprzętu AGD czy wyposażenia domu. Praktyczne prezenty są na tyle neutralne, że szansa na sprawienie radości nowożeńcom rośnie. Zawsze można też do nich zadzwonić i wprost zapytać, czego potrzebują lub czym sprawimy im przyjemność.