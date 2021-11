Oto trzebińskie Malediwy, czyli Balaton. Kiedyś był tam kamieniołom, dziś jest akwen. Zobacz zdjęcia na Instagramie Mateusz Migalski

Balaton, czyli akwen położony w samym centrum Trzebini, przyciąga turystów z całej Małopolski i Śląska. Krystalicznie czysta woda wypełniająca były kamieniołom sprawa, że miejsce to bywa określane mianem trzebińskich Malediwów. Kąpielisko w ostatnich latach zyskała także nowoczesne zaplecze, co przyciąga tu jeszcze więcej osób, szczególnie w sezonie letnim. To także popularne miejsce wśród fotografów, którzy swoimi zachwycającymi zdjęciami dzielą się na Instagramie.