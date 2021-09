Park Ninja powstanie w Tarnowie. To miejsce na Górze św. Marcina, w którym będą trenować amatorzy ekstremalnych konkurencji sportowych Robert Gąsiorek

Multiring, Killer plank, Wariat, Snake - to nazwy tylko niektórych elementów Ninja Park, który powstanie na terenie Parku Biegowego Marcinka w Tarnowie. Będą tam mogli ćwiczyć wszyscy amatorzy ekstremalnych zawodów sportowych. Po sąsiedzku stanie też boisko do siatkówki plażowej. Przetarg już ogłoszono. Ninja Park to projekt, który wygrał ostatnie głosowanie budżetu obywatelskiego.