Parkingowa porażka Krakowa. Miasto tonie w korkach, a nowych obiektów park&ride nie widać

- Planowanie dwóch nowych parkingów na rok to stanowczo za mało. Takich obiektów powinno powstawać znacznie więcej. Zasada jest taka, że parkingi park&ride buduje się przy ulicach wlotowych do miasta, tam gdzie permanentnie tworzą się korki. Parkingi powinny też powstawać przy węzłach przesiadkowych w obrębie miasta. To mogą być nawet mniejsze obiekty. Chodzi o to, by stworzyć system parkingowy dla całej aglomeracji. Tak jest w wielu miastach Europy. Polskim przykładem jest Warszawa, gdzie od 20 lat konsekwentnie rozbudowuje się sieć parkingów. W Krakowie tego nie widać - komentuje prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej.