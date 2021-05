Pasiasty Dzień Dziecka - najmłodsi kibice Cracovii bawili się na stadionie przy ul. Kałuży [ZDJĘCIA]

NOWE W niedzielny poranek strażacy ocalili starszego mężcyznę w Limanowej

W niedzielny poranek strażacy ocalili życie starszemu mężczyźnie mieszkającemu w Limanowej. Kiedy bliscy nie mogli nawiązać z nim kontaktu pożarnicy utorowali medykom wejście do domu, w którym on przebywał. Okazało się, że zasłabł i nie był w stanie nie tylko otworzyć drzwi, ale nawet odebrać telefonu. Dzięki pomocy roty z PSP limanowianin szybko trafił do szpitala.