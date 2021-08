Pasierbiec - polska Kana. To tu limanowianie i nie tylko, wypraszają łaski, cuda i pocieszenie

Jest koniec XVIII w. W Europie szaleje wojenna zawierucha, toczą się wojny napoleońskie a ludność polską ciemiężą zaborcy. Z zaboru austriackiego, z Laskowej powołanie do cesarskiej armii otrzymuje dwudziestosiedmioletni Jan Matras. Młody mężczyzna trafia do obcego pułku i ze ściśniętym sercem wyrusza na front, gdzie toczy się wojna między Austrią i Francją. W jednej z bitew w 1793 r. pod Rastatt, na terenie dzisiejszych Niemiec, nad Renem, Jan Matras zostaje ciężko ranny. Współtowarzysze walki, myśląc, że Matras nie żyje, zostawiają go na polu walki i w popłochu ratują się przed nadciągającą z konnicą francuską. Matras mimo ciężkich obrażeń nie traci przytomności. Ma świadomość, że czeka go śmierć pod końskimi kopytami.

Mężczyzna w ostatniej chwili chwyta się modlitwy. Na myśl przychodzi mu Najświętsza Panienka, której od zawsze był wielkim czcicielem. Półprzytomny ze strachu szepce słowa modlitwy i woła o ratunek i ocalenie. Błagalny głos dociera przed tron Matki. Matka Boża słyszy korną prośbę rannego żołnierza i przychodzi z pomocą. Matras ma widzenie, że Maryja staje przy nim i osłania go swoim płaszczem przed nadciągającym wojskiem. Dookoła szarżują konie. Dudnią kopyta. Ziemia drży. Unosi się kurz. Rozpędzone konie mijają przerażonego Matrasa, ale nie wyrządzają mu żadnej krzywdy. Jan wie, że to Maryja ocaliła mu życie. W dowód wdzięczności składa ślub Najświętszej Panience, że jeżeli tylko wyzdrowieje i szczęśliwie powróci do domu, wybuduje ku Jej czci kapliczkę.