Pełnia Kwiatowego Księżyca. Niezwykły zachód Księżyca nad Kopcem Kościuszki [ZDJĘCIA] KRŚ

W środę 26 maja mogliśmy podziwiać Kwiatową Pełnię Księżyca. Tego dnia ziemski satelita znalazł się wyjątkowo blisko naszej planety. W tym roku była to już druga Superpełnia. 26 kwietnia mogliśmy obserwować Różowy Księżyc. Spacerując nocą w środę ok. godz. 3:30 po krakowskich Błoniach można było doświadczyć spektakularnego zachodu Księżyca nad Kopcem Kościuszki. Jednemu z naszych Czytelników udało się uwiecznić to niezwykłe zjawisko. Zobaczcie zdjęcia Ryszarda Opilskiego.