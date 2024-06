Piekielnie dobry placek z wiśniami jak z Twin Peaks [PRZEPIS]

Miasteczko Twin Peaks - kultowa produkcja, wyreżyserowana przez Davida Lyncha, stała się niewyczerpanym źródłem cytatów i wzorem dla innych dzieł popkultury. Przypominamy przepis na placek wiśniowy, którym rozkoszował się popularny agent.

Składniki na ciasto

30 g cukru pudru Cukier Królewski

200 g mąki

150 g zimnego masła

1 jajko

1/2 łyżki zimnej wody

Składniki na nadzienie

80 g drobnego cukru do wypieków Cukier Królewski

900 g wiśni (mrożonych lub świeżych, wypestkowanych)

1 limonka

30 g mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

Składniki do dekoracji

50 g cukru kryształ gruby Cukier Królewski

1 jajko

1 łyżka mleka

Wykonanie

Przygotowujemy formę do tarty o średnicy maksymalnie 25 cm, smarujemy ją masłem. Przesiewamy mąkę, dodajemy do niej cukier puder i masło. Wyrabiamy w malakserze lub rozcieramy palcami aż ciasto zacznie się kruszyć. Dodajemy jajko i wodę, wyrabiamy na jednolitą masę.

Gotowe ciasto formujemy w kulę, zawijamy w folię spożywczą i spłaszczamy. Chłodzimy w lodówce przez 30 min. Po upływie tego czasu dzielimy kulę na dwie części – jedną odrobinę większą od drugiej. Większą wałkujemy na stolnicy oprószonej mąką, nawijamy na wałek i rozwijamy nad przygotowaną formą. Dociskamy brzegi, obcinamy nadmiar ciasta i ugniatamy go z odłożoną wcześniej mniejszą porcją.

Rozgrzewamy piekarnik do 175 stopni.

Z limonki ścieramy skórkę, wyciskamy sok. Wiśnie zasypujemy cukrem, dodajemy skórkę z limonki i ekstrakt waniliowy. Podgrzewamy aż wiśnie puszczą sok i znacznie zmiękną, ale się całkowicie nie rozpadną. Sok z limonki mieszamy z mąką ziemniaczaną, dodajemy łyżkę podgrzanego soku z wiśni, łączymy. Wlewamy do gotujących się wiśni i dokładnie mieszamy, by nie powstały grudki. Podgrzewamy przez chwilę, aż wokół owoców powstanie kisiel.

Nadzienie wykładamy na spód placka.

Mniejszą porcję ciasta wałkujemy na wymiar formy, rozwijamy nad wiśniowym nadzieniem. Łączymy brzegi spodu i wierzchu placka. Rozkłócamy jajko z mlekiem, smarujemy mieszanką wierzch ciasta. Dekorujemy grubym kryształem, na środku robimy kilka małych nacięć ułożonych w gwiazdkę. Placek pieczemy przez 35-40 min.