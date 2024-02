Piękne wiersze i kartki walentynkowe dla niej i dla niego. Zobacz romantyczne wierszyki dla zakochanych na Walentynki OPRAC.: Redakcja Kraków

Jesteś natchnieniem mego życia,radością i szczęściem...Jesteś światłem mego serca,które przy Tobie pragnie bić...Bez Ciebie nie ma nic,jest tylko pustka, która nie daje żyć...Więc bądź ze mną już na zawsze,bo po prostu zginę… Canva Zobacz galerię (9 zdjęć)

Kiedy są Walentynki 2024? W tym roku dzień zakochanych wypada w środę. Spraw przyjemność najbliższej osobie i złóż jej piękne życzenia. Nie masz pomysłu na oryginalny wierszyk z okazji Walentynek? Przygotowaliśmy kilka propozycji wyjątkowych życzeń i kartek walentynkowych. To najlepszy sposób, by wyrazić uczucia, jakimi darzymy bliskie nam osoby. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.