Pielęgniarstwo w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu otrzymało prestiżowy certyfikat "Studia z Przyszłością" [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Pielęgniarstwo na uczelni w Oświęcimiu docenione za innowacyjność i jakość kształcenia

W Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu nie kryją radości z rozstrzygnięć VI Ogólnopolskiego Konkursu "Studia z Przyszłością", która znalazła się wśród jego laureatów. Dokładnie kierunek pielęgniarstwa prowadzony przez Instytut Zdrowia, który wyróżniony został prestiżowym certyfikatem akredytacyjnym.

- Wyróżnienie to jest przyznawane kierunkom studiów, które wykazują się innowacyjnością, wysoką jakością kształcenia oraz programami nauczania dostosowanymi do aktualnie panujących warunków na rynku pracy

- podkreślają w oświęcimskiej uczelni.

Studenci kierunku pielęgniarstwa Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu kształcą się, mając do dyspozycji najnowocześniejsze urządzenia i warunki oddające różne sytuacje w szpitalach czy przychodniach zdrowia. Dwa lata temu oddano tutaj do użytku nowoczesne centrum symulacji medycznej wyposażone m.in. w symulatory, fantomy, trenażery i szereg urządzeń do diagnostyki, które pozwalają im kształcić się na najwyższym poziomie.