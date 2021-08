Pieniądze na drogi za szczepienia. Rusza kolejny nabór środków na remonty dróg

Od 2018 roku w ramach FRD w Małopolsce wyremontowano blisko 800 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. To w sumie ponad 700 inwestycji, na które małopolskie samorządy dostały 765 mln zł z FRD. W ramach inwestycji wyremontowano nie tylko drogi, ale poprawiło się też bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – pojawiły się nowe przejścia dla pieszych, czy drogi dla rowerów. Teraz rusza kolejny nabór wniosków w ramach FRD

- Małopolska to jeden wielki plac budowy, a samorządy otrzymują rekordowe środki na inwestycje drogowe – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który zapowiada nowe kryterium przy naborze wniosków, związane z sytuacją pandemiczną.

- Oczekujemy, aby samorządy mocno zaangażowały się w program szczepień przeciwko Covid-19 – zapowiedział wojewoda. Gminy mają dostawać dodatkowe punkty do swoich wniosków organizowane przez nie punkty szczepień. - Chcemy, żeby samorządy jeszcze większą wagę przykładały do szczepień. W różnych gminach działa to różnie, większość mocno się włącza w akcję szczepień, ale są takie samorządy, które chcemy, żeby jeszcze mocniej się włączały – dodał Łukasz Kmita.