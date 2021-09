Pierś kaczki w pomarańczach i mandarynkach [PRZEPIS]

Agnieszka Delkowska to autorka popularnego bloga LadyKitchen. Zakręcona na punkcie gotowania i książek kucharskich.

Składniki

piersi kacze - po jednej sztuce na osobę

sok z dwóch pomarańczy

sok z czterech mandarynek

łyżka miodu - użyłam rzepakowego

2 łyżki oleju rzepakowego

2 ząbki czosnku

2 łyżki listków świeżego majeranku

łyżka listków oregano

dwa rozgniecione ziarna ziela angielskiego

jeden rozgnieciony goździk

po pół łyżeczki pieprzu i soli

Wykonanie

Tłuszcz na piersiach naciąć głęboko, do mięsa. Z pozostałych składników zrobić marynatę, zanurzyć w niej piersi i odstawić na 2-3 godziny w chłodne miejsce. Mięso wyciągnąć z marynaty i dokładnie osuszyć. Usmażyć z każdej strony na bardzo mocno rozgrzanej patelni, najpierw skórą do dołu. Następnie włożyć do piekarnika nagrzanego do 80 stopni na 2 godziny. Jeśli ktoś nie lubi różowej kaczki, to temperatura 160 stopni i 35 minut. Ja wkładam do piekarnika pierś razem z patelnią, na której się smażyła. Przed pokrojeniem i podaniem pierś koniecznie musi odpocząć, minimum 10 minut - soki w środku przestaną krążyć i nie uciekną podczas krojenia. Można podać z pieczonymi ziemniakami lub kluskami śląskimi i sosem żurawinowym z chrzanem, czy prostą sałatą.