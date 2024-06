Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Po 35 latach przeżyjmy to jeszcze raz. Zobacz archiwalne zdjęcia

Tłumy, tłumy

Na całej trasie pielgrzymki papieża witały wiwatujące tłumy.

Była i druga strona medalu. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny komunistyczne władze zmobilizowały wszystkie swoje służby, aby uprzykrzyć życie pielgrzymom. Do operacji „Lato 79” wyznaczono prawie 70 tysięcy funkcjonariuszy milicji. W telewizji pielgrzymkę pokazywano tak, by nie było widać wiwatujących tłumów. Ale ludzie i tak wiedzieli i robili swoje.

Spontanicznie zbierali się tam, gdzie był papież. Tak było na przykład na Franciszkańskiej 3 w Krakowie.

Tak to wspominał na naszych łamach ks. Bronisław Fidelus, wtedy szef komitetu organizacyjnego pielgrzymki:

„Z tym oknem było tak. Ojciec Święty spacerował po pokojach. Usłyszał głosy z zewnątrz. Najpierw poszliśmy do okna przy Wiślnej i Ojciec Święty tylko pomachał, ale potem podszedł do tego od Franciszkańskiej i tam zobaczył tłum młodzieży. Otworzyliśmy je. Ojciec Święty chciał przemawiać, ale z okna widać mu tylko głowę. No to podstawiliśmy krzesło. Papież wszedł na parapet, a myśmy go z tyłu dosłownie za sutannę trzymali, żeby nie spadł. Następnego dnia była już tam zrobiona barierka."