Setki wiernych przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu. Diecezjalne Święto Rodziny i jubileusz 25-lecia wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie Joanna Mrozek

W niedzielę 16 czerwca odbyła się uroczysta msza święta na ołtarzu papieskim w Starym Sączu, którą celebrował kardynał Stanisław Dziwisz. Wydarzenie to upamiętniało 25-lecie kanonizacji Św. Kingi oraz wizytę Jana Pawła II w Starym Sączu. Na starosądeckich błoniach zgromadziły się setki wiernych. Deszcz nie był im straszny, także ćwierć wieku temu, kiedy papież przybył do grodu św. Kingi pogoda była podobna. Do późnych godzin nocnych będzie trwało tam Diecezjalne Święto Rodziny z licznym atrakcjami, które zakończy koncert Golec uOrkiestra.