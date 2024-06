25 lat temu na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II i kanonizację bł. Kingi do Starego Sącza przybyło pół miliona wiernych. ZDJĘCIA Alicja Fałek

Ćwierć wieku temu, 16 czerwca 1999 roku, wszystkie drogi prowadziły do Starego Sącza. Tłumy pielgrzymów docierały do grodu Kingi z każdej strony, by uczestniczyć w kanonizacji kanonizacyjnej błogosławionej Kingi, fundatorki i mniszki starosądeckiego klasztoru, a przede wszystkim spotkać się z papieżem Polakiem – Janem Pawłem II. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Stanisława Śmierciaka.