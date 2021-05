Pierwsze upały już za nami. Czekamy na otwarcie kąpielisk. Gdzie w Krakowie i okolicy będzie można relaksować się nad wodą? [LISTA]

Kryspinów

Zalew ” Na Piaskach”, popularnie nazywany „Zalewem Kryspinów” jest jeziorem które znajduje się na terenie wsi Budzyń. Zalew położony jest w powiecie krakowskim, w gminie Liszki, tuż przy zachodniej granicy Krakowa.

Kuter Port Nieznanowice

Kąpielisko pod Gdowem wraz z plażą zajmują teren mający prawie 1,5 ha. Do wykonania plaży zużyto 250 ton białego drobnego piasku. Nowy, specjalnie zaprojektowany zbiornik wodny będzie podzielony na trzy strefy o zróżnicowanej głębokości: do 40 cm, do 140 cm oraz do 180 cm. Powstały przebieralnie i prysznice. Nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwać ratownicy.

Przylasek Rusiecki

Ze wschodniej strony zrewitalizowane jedno kąpielisko z pomostami, plażą, inteligentnym, ekologicznym oświetleniem. Z drugiej strony dziki kompleks wodny, który pozwala odciąć się od miejskiego zgiełku. Tak dziś wygląda teren Przylasku Rusieckiego. W sezonie letnim ten punkt na mapie Krakowa będzie bardzo popularnym miejscem do spacerów, wędkowania i wypoczynku na plaży. Otwarcie odnowionego kąpieliska ma nastąpić na początku sezonu letniego.

Bagry

Plaża Bagry to miejsce z wydzielonym miejscem do wypoczynku osób ceniących sobie spokój i relaks oraz przestrzenią dla fanów szalonej zabawy i sportów wodnych.