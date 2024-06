Pierwszy dzień Dni Olkusza 2024 za nami. Enej porwał do zabawy tłumy mieszkańców powiatu olkuskiego. Zobacz wideo

Po przemówieniu burmistrza na scenie swoje umiejętności zaprezentowali laureaci III Olkuskiego Konkursu Tanecznego, uczniowie olkuskich szkół, podopieczni sekcji artystycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu a także Olkuskiej Szkółki Baletowej, KS „Flika” i Pracowni „Pozytywka”. Już po południu na rynku bawiło się wielu mieszkańców całego powiatu olkuskiego, a nawet okolic.

- Z ogromną przyjemnością witam wszystkich państwa w sercu naszego miasta. Serdecznie dziękuję za to, że zechcieliście państwo przyłączyć się do wspólnej zabawy podczas Święta Srebra – Dni Olkusza 2024. To dzięki państwa obecności to święto pozostanie niezapomniane na długo - mówił przed rozpoczęciem części koncertowej burmistrz Roman Piaśnik.