Koniec „betonowej pustyni” w centrum Olkusza. Niebawem na rynku Srebrnego Miasta pojawią się nowe drzewa i nie tylko. Zobaczcie wideo

Koniec „betonowej pustyni” w centrum Olkusza. Na rynku pojawią się nowe drzewa

Duża część mieszkańców Olkusza i okolic zwraca uwagę, że na rynku Srebrnego Miasta jest za mało zieleni przez co podczas wysokich temperatur ciężko tam wytrzymać. Po remoncie, który został ukończony 11 lat temu na rynku pojawiła się nowa roślinność, ale były to jedynie niewielkie drzewka i krzewy, które nie rzucają cienia, w którym można by się uchronić przed skwarem.