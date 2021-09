Pierwszy Lidl na Limanowszczyźnie. Otwarcie w czwartek. Miasto: Limanowa stanie się bardziej atrakcyjna

Niemiecki market będzie oferował swoim klientom powierzchnię wynoszącą ok. 1300 mkw. W dni robocze będzie czynny od godziny 6 do 22.

– Mieszkańcy naszego miasta z pewnością będą mieli teraz większy wybór. To bardzo popularna sieć, ale tak się jakoś złożyło, że dotąd nie było jej w naszym regionie – mówi nam Stanisław Gorczowski, przedstawiciel Urzędu Miasta Limanowa pytany o otwarcie nowego marketu.

– Z tego co słyszymy, mieszkańcy są zadowoleni z tego typu inwestycji. Nowa galeria będzie na pewno wygodnym miejscem na dokonanie zakupów. Dla miasta to plus, ponieważ stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla mieszańców okolicznych miejscowości – zauważa urzędnik.

We wspomnianej galerii znajdzie się kilkanaście punktów handlowych i usługowych znanych marek. Prócz Lidla, będą to m.in. Media Expert, Pepco, Rossmann, Martes Sport, Smyk, Sinsay czy Dealz. Nie zabraknie również kantoru i punktu aptecznego.

Park Handlowy S-MALL będzie pierwszym centrum handlowym w Limanowej. Cała galeria ma powierzchnię 6200 m kw, zaś parking pomieści 160 pojazdów. Generalnym wykonawcą inwestycji przy ul. Zygmunta Augusta była spółka Sarivo Budownictwo.