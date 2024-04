Piłkarskie Orły. Pierwszy gol Wojciecha Hajdy z Puszczy Niepołomice wart trzy punkty

Wojciech Hajda się doczekał

Hajda wykazał się cierpliwością, bo trafił do siatki rywali dopiero w swoim 40. spotkaniu w ekstraklasie.

- Staram się rozwijać – mówi pomocnik. - W końcu to poskutkowało.

Hajda dostał podanie od Kamila Zapolnika i miał przed sobą tylko bramkę, choć stał w niej jeszcze obrońca „Pasów”.

- To się tak łatwo mówi z boku, że to była prosta sytuacja – mówi zawodnik. - Kamil dał mi super podanie, nie pozostawało nic innego, jak tylko wykończyć tę akcję. Widziałem, że obrońca wbiega do bramki, więc starałem się trafić w bok, bo widziałem, że jest rozpędzony. Udało się i to jest najważniejsze. Kamil to mistrz świata w utrzymywaniu piłki, w sytuacjach, w których nikt by nie pomyślał, że jeszcze piłkę da się wywalczyć. A Kamil to zawsze to zrobi. W takich sytuacjach jest chyba najlepszym zawodnikiem w ekstraklasie.