Piwiniczna-Zdrój. Na górze Kicarz powstanie stok w stylu alpejskim z gondolą nad Popradem i hotelami. Mieszkańcy czekają na to od lat

Od lat czekają na stok

Góra Kicarz została sprzedana przez gminę w 2006 roku, od tego czasu mieszkańcy czekają na obiecany stok i inne obiekty, które przyciągną turystów. Najpierw dwa lata toczyły się batalie sądowe. Inwestycja zaplanowana na stoku wywołała protest ekologów ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Zaskarżyli oni zgodę na budowę wyciągów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO nie przychyliło się jednak do argumentów ekologów. Po tych kłopotach zaczęły się następne - z krakowskim inwestorem, z którym gmina nie mogła dojść do porozumienia w sprawie gruntów. Były wątpliwości związane z wpływem inwestycji na źródła wody mineralnej Piwniczanka. Kiedy w końcu roboty ruszyły, wstrzymał je nadzór budowlany, bo okazało się, że prowadzone są niezgodnie z projektem, nadzór dał czas do końca 2019 roku na wyprostowanie sprawy i przygotowanie tzw. projektu zamiennego. Po tych perturbacjach przyszedł czas na rozpoczęcie wyczekiwanej inwestycji, nowi właściciele chcą ruszyć z budową. Burmistrz Dariusz Chorużyk jest jednak ostrożny w ocenie sytuacji, zaznacza, że ma zaplanowane spotkanie biznesowe z inwestorami pod koniec tygodnia, ale liczy że coś w tej sprawie uda się ustalić.