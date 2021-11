Planują Kraków 2050. Będzie więcej pracy zdalnej i poza miastem. Jest propozycja budowy wytwórni filmów na Wesołej Piotr Tymczak

Na Rybitwach planowana jest budowa Nowego Miasta, ma powstać dzielnica z drapaczami chmur. Tam mają znaleźć się m.in. nowe miejsca pracy.

Jak będzie wyglądać Kraków w 2050 roku? Na to pytanie starają się odpowiedzieć uczestnicy konsultacji społecznych dotyczących nowego Studium zagospodarowania przestrzennego dla stolicy Małopolski. Hasłem ostatniego spotkania była praca. W debacie przyznano, że na to zagadnienie ogromny wpływ ma trwająca pandemia. Prognozowano, że w kolejnych latach rozwijać będzie się praca w domu, nieco inne wykorzystanie będą miały biura. Mieszkańcy zwracali uwagę, że skoro nie będziemy codziennie jeździć do firmy, to powinniśmy mieć dostęp do usług i rekreacji w rejonie domów.