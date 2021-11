Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic: Mieszkańcy krytykują konsultacje i chcą tunelu pod ulicą Dobrego Pasterza [WIZUALIZACJE, MAPY]

- Na skutek planowanej inwestycji zlikwidowana zostanie duża część połączeń autobusowych, będą korki i paraliż komunikacyjny ulic, ale urząd się tym nie przejmuje, bo cytując raport z konsultacji: "budujemy tę linie aby znacząca część ruchu, przede wszystkim kołowego, przeniosła się do transportu szynowego". Chcemy więc uświadomić, że to się po prostu nie wydarzy. Wystarczy popatrzeć na statystyki w analogicznych inwestycjach. Trasa, czas przejazdu oraz ceny biletów nie zachęcą większości ludzi poruszających się samochodami do zmiany przyzwyczajeń. Jedyną rzeczą jaka mogłaby skłonić ludzi do zmiany przyzwyczajeń jest metro. Zatem czekamy na obiecany raport na temat postulowanego przez mieszkańców i radnych tunelu w ramach tej inwestycji na odcinku ulic Dobrego Pasterza - Bohomolca - komentuje Joanna Filipowska-Golczyk, mieszkająca w okolicy planowanej linii tramwajowej.