Plebiscyt EKO-HERO Małopolski 2021. Dbasz o środowisko? Stosujesz ekologiczne rozwiązania? Zostań EKO HERO Małopolski!

Eko-Hero Małopolski to plebiscyt, w którym chcemy pokazać, że rozwiązania proekologiczne stosowana na co dzień w gminach i firmach naprawdę się opłacają. Nagrodzimy również ekoinicjatywy w Małopolsce. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy dbają o środowisko i mogą pochwalić się inwestycjami znacząco wpływającymi na poprawę jakości życia nas wszystkich.

Zgłoszenia w kategorii gmina i ekoinicjatywa może dokonać każdy, wystarczy wpisać nazwę gminy/inicjatywy oraz napisać krótkie uzasadnienie. W przypadku Firmy Eko-Hero zgłoszenie mogą dokoać przedstawiciele firmy. Na zgłoszenia czekamy do 25 października!

____________________

Stosujesz proekologiczne rozwiązania? To znaczy, że jesteś wzorem dla innych! W plebiscycie EKO-HERO Małopolski, którego głównym partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, nagrody przyznamy w kategoriach:

Firma Eko-Hero

Eko Inicjatywa

Gmina Eko-Hero do 15 000 mieszkańców

Gmina Eko-Hero od 15 000 do 30 000 mieszkańców

Gmina Eko-Hero powyżej 30 000 mieszkańców

Dlaczego warto się zgłosić? Bo trzeba nagłaśniać proekologiczne postawy! Najlepsi, oprócz statuetki i dyplomu, będą mogli zaprezentować się w specjalnym dodatku do Gazety Krakowskiej. Filmy prezentujące ich osiągnięcia nagra TV EkoMałopolska.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybierze Kapituła złożona z przedstawicieli Gazety Krakowskiej, Urzędu Marszałkowskiego oraz specjalistów.

NAGRODY

Pierwsze miejsce w każdej z kategorii Plebiscytu:

statuetka

dyplom

prezentacja Laureata w specjalnym dodatku na łamach Gazety Krakowskiej

film prezentujący Laureata zrealizowany przez TV EkoMałopolska

zaproszenie na oficjalną galę wręczenia nagród

Drugie i trzecie miejsce w każdej z kategorii Plebiscytu:

dyplom

prezentacja Laureata w specjalnym dodatku na łamach Gazety Krakowskiej

zaproszenie na oficjalną galę wręczenia nagród

Przypomnijmy, że województwo małopolskie należy do krajowych liderów działań na rzecz poprawy jakości powietrza i klimatu. Od 2020 r. w Małopolsce obowiązuje nowy Program ochrony powietrza, którego głównym celem jest znacząca redukcja substancji szkodliwych w atmosferze.

Problemem równie ważnym, jak jakość powietrza, jest dla samorządu Małopolski zrównoważona gospodarka odpadami.

Najbardziej efektywnym działaniem w celu zmniejszenia ilości śmieci jest tzw. gospodarka o obiegu zamkniętym, gdzie odpad jednego producenta staje się surowcem dla drugiego. Małopolska dąży do wprowadzenia tego modelu, został już przyjęty regionalny Plan Gospodarki Odpadami, realizowany jest projekt SYMBI „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Doceńmy walory regionu, w którym żyjemy i proekologiczne inwestycje!

Chcemy żeby działania zaprezentowane w tym plebiscycie stały się inspiracją dla kolejnych gmin, firm i mieszkańców Małopolski. Jeśli tak będzie, za kilka lat będziemy żyli w zdrowym, zielonym regionie.

Nie czekaj! Zgłoś się już dziś!

__________

Informacji o akcji udziela:

Arkadiusz Bar

tel. 503078348

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: [email protected] __________

ORGANIZATOR PLEBISCYTU

__________

PARTNER GŁÓWNY PLEBISCYTU