Po milionie złotych dla Przeciszowa i Polanki Wielkiej w ramach konkursów promujących program szczepień przeciw Covid-19 [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Gminy Przeciszów i Polanka Wielka zostały zwycięzcami w konkursach dla gmin, które miały stanowić zachętę do szczepień przeciwko Covid-19. Przeciszów zwyciężył w konkursie regionalnym "Najbardziej odporna gmina" w kategorii do 30 tys. mieszkańców, a Polanka Wielka w konkursie "Rosnąca odporność". W ten sposób obie gminy otrzymają nagrody po 1 mln zł, co stanowi dla nich - jak przyznają wójtowie - znaczący zastrzyk finansowy.