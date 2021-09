Pociągiem do marzeń. Spełniamy marzenia dzieci z domów dziecka, a dla Was mamy KONKURS!

Wsiąść do pociągu byle jakiego – kto z nas nie zna piosenki Maryli Rodowicz? Do pociągu, ale nie byle jakiego, tylko specjalnego, wsiądą 28 września podopieczni domów dziecka. Specjalny skład POLREGIO zawiezie ich do Zatora. W czasie jazdy nie będą się nudzić. Warsztaty poprowadzi Joanna Studnicka – działaczka społeczna i uczestniczka kulinarnego show „Master Chef”.

Podróż do Zatora potrwa niecałą godzinę, stamtąd już przysłowiowy „rzut beretem” do bramy Energylandii, do której zawiezie ich specjalna ciucha.

Dzieci spędzą cały dzień w Energylandii, a zapewniamy, że jest tam co robić. To największy park rozrywki w Polsce. Energylandia może pochwalić się również „naj” atrakcjami – rollercoasterami Hyperion i Zadra, które na długo zostają w pamięci.

Po emocjonującym dniu znów specjalnym składem POLREGIO wrócą do Krakowa. Dzięki naszym sponsorom dostaną także podarunki – koszulki i polary, które przydadzą się na długie jesienne popołudnia.

UWAGA KONKURS!

W czasie gdy dzieci będą szaleć w parku rozrywki, Wy również nie możecie się nudzić! Mamy dla Was konkurs.

Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie, w komentarzu pod postem konkursowym na naszych FanPage'u:

Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa związane z jazdą pociągiem?

REGULAMIN KONKURSU

NAGRODY!

Laureaci miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymają: wejściówkę dla dwóch osób na całodniowy pobyt w Energylandii!

Zwycięzców wybierze Komisja konkursu, która przy ocenie prac weźmie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość oraz kreatywność! Odpowiedzi można przesyłać najpóźniej do wtorku, 28 września.

Do Zatora na okrągło

Przypomnijmy. Do Zatora i Energylandii można dostać się specjalnymi pociągami POLREGIO już od maja do września. Z Krakowa (przez Skawinę) i z powrotem, oraz z Katowic (przez Oświecim) i z powrotem

