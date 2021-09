Pociągiem do marzeń. Polska Press w Krakowie oraz POLREGIO spełniają marzenia podopiecznych domów dziecka

Pociągiem do marzeń. Spełniamy marzenia dzieci, a dla Was mamy KONKURS!

Podróż do Zatora potrwa niecałą godzinę, stamtąd już przysłowiowy "rzut beretem" do bramy Energylandii, do której podopiecznych domów dziecka zawiezie specjalna ciuchcia. Dzieci spędzą cały dzień w Energylandii, gdzie czeka ich masa atrakcji. Przypomnijmy, że to największy park rozrywki w Polsce. Energylandia może pochwalić się również atrakcjami, które na długo pozostają w pamięci - czyli rollercoasterami Hyperion i Zadra.