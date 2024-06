Animacja "W głowie się nie mieści 2" 22 czerwca w Kinie Pod Baranami w cyklu Premiera Psychologiczna - tym razem dla dzieci Paweł Gzyl

"W głowie się nie mieści 2" Materiały prasowe

Kontynuacja głośnego przeboju z 2015 roku, animacja "W głowie się nie mieści 2", to jednocześnie mądra i rozrywkowa opowieść, która zachęca do przyjrzenia się własnym emocjom. Film Disneya i Pixara będzie można zobaczyć w sobotę, 22 czerwca, o godzinie 12, podczas specjalnej odsłony cyklu Premiery Psychologiczne, przygotowanej z myślą o dzieciach. Po projekcji odbędzie się interaktywna dyskusja, dostosowana do wieku młodych uczestników, którą poprowadzą psycholożki: Anna Nicieja i Katarzyna Staleńczyk.