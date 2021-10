Jeden pociąg, 35 spełnionych marzeń. Podsumowanie akcji POLREGIO oraz Polska Press w Krakowie

Przypomnijmy: w ramach akcji "Pociąg do marzeń", 28 września br., tuż przed godziną 10 z Dworca Głównego w Krakowie do Zatora odjechał specjalny, dedykowany Janowi Pawłowi II skład POLREGIO. Jego gośćmi było pięcioro wychowawców oraz 35 wychowanków domów dziecka i świetlic środowiskowych z Krakowa i okolic. Do udziału w akcji zaprosiła ich Hearty Foundation wraz z dyrektor Alicją Magierą-Bąk.

Obecny na peronie Andrzej Siemieński, dyrektor Małopolskiego Zakładu POLREGIO sp. z o.o. w Krakowie, życzył uczestnikom świetnej zabawy, a Grzegorz Nowosielski, prezes krakowskiego oddziału Polska Press, zaznaczył, że zazdrości im wycieczki.

W pociągu dzieci otrzymały upominki w postaci m.in. maskotek czy polarów oraz wzięły udział w niezwykle smacznej prezentacji przygotowanej przez Joannę Studnicką, działaczkę społeczną i uczestniczkę kulinarnego show "Master Chef". Przed godziną 11 pociąg dotarł do Zatora, gdzie specjalna ciuchcia dowiozła podopiecznych oraz wychowawców pod bramę Energylandii. Tam chwilę po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, rozpoczęła się zabawa na całego. Pytani przez nas o wrażenia uczestnicy zgodnie podkreślali, że największy podziw wzbudziły w nich rollercoastery Hyperion oraz Zadra, ale też latające huśtawki czy karuzela typu wiedeńskiego "Leoś".