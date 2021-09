35 wychowanków domów dziecka i świetlic środowiskowych bawiło się w Energylandii! Wspólna akcja Polska Press w Krakowie oraz POLREGIO

Pierwsi podopieczni wraz z wychowawcą na peronie Dworca Głównego w Krakowie pojawili się tuż po godzinie 8.00, mimo iż według planu wycieczki zbiórka zaplanowana była na 8.45. Na ich twarzach dostrzec można było typową dziecięcą ekscytację i radość z faktu, że za chwilę wyruszą w podróż do Energylandii. Wraz z upływem czasu zaczęli do nich dołączać również kolejni rozradowani uczestnicy wycieczki, których po godzinie 9.00 naliczyć można było komplet - 35 wychowanków oraz 5 wychowawców.

Ponieważ do odjazdu pociągu była jeszcze chwilka czasu, postanowiliśmy porozmawiać z uczestnikami wycieczki. Wychowawców, zapytaliśmy o kryteria doboru uczestników oraz o to, jak dzieci zareagowały na wieści o wyjeździe. Jak podkreślała w rozmowie z nami Sylwia Kierońska, wychowawca świetlicy "Radość", która do Zatora pojechała z grupą siedmiu dzieci w wieku od 10 do 14 lat: