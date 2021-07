Pogoda długoterminowa dla Krakowa na sierpień 2021. Czeka nas ochłodzenie oraz częste, gwałtowne burze

Kraków: pogoda na sierpień 2021. Deszcze nie ustają

Wszystko wskazuje na to, że ósmy miesiąc roku będzie nieco chłodniejszym miesiącem niż lipiec. Mimo to nad niemal całą Polską należy spodziewać się dalszych opadów deszczu oraz częstych burz. Jak czytamy na fanipofody.pl:

Widzimy podobną prognozę opadów jak w lipcu. Aczkolwiek temperatura w skali miesięcznej będzie prawdopodobnie niższa. W wielu regionach może być w skali miesięcznej poniżej normy. Nie można wykluczyć, że w ostatnim miesiącu lata dominować będzie pogoda niżowa, co oznaczać będzie częste przechodzenie frontów z zachodu na wschód. Aktywna może być cyrkulacja strefowa, skutkując zmienną aurą i częstymi opadami atmosferycznymi i burzami. Szczególnie gwałtownymi w cieplejszych masach powietrza.

Należy dodać, ze już w pierwszej dekadzie sierpnia nad Polskę i Kraków nadciągnie niż skandynawski. Oznacza to oziębienie do ok. 20-25 stopni Celsjusza. Słońce i deszcz będą się pojawiać na zmianę. Co ważne, opady mogą występować nawet przez 15 dni w miesiącu.