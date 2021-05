Pogoda długoterminowa na czerwiec 2021. Czekają nas coraz cieplejsze dni oraz opady deszczu z burzami. Jak będzie wyglądać czerwiec?

Najprawdopodobniej będą to maksymalne temperatury w tym miesiącu. W poszczególne dni można spodziewać się lekkiego ochłodzenia oraz opadów deszczu.

Tegoroczny maj należał do jednych z najbardziej deszczowych miesięcy ostatnich lat. Obfitym opadom towarzyszył także porywisty wiatr oraz niskie temperatury. Mimo że za niedługo nastanie kalendarzowe lato, kaloryfery nadal grzeją.

Pogoda. Pierwsze 2 tygodnie czerwca

Pierwszy tydzień czerwca nie zapowiada się pogodnie. Słupki termometrów wskażą maksymalnie 19°C. Możliwe jest także pojawienie się opadów deszczu, a miejscami nawet burz. Słońce rzadko będzie gościć na niebie. Spodziewać można się także silnych porywów wiatru - nawet do 20 km/h. Ciśnienie będzie utrzymywać się na poziomie 1025 hPa.

Od drugiego tygodnia pogoda powinna się poprawiać. Słońce coraz częściej będzie wychodzić zza chmur. Wzrośnie również temperatura - do ok. 24°C. Spadnie za to ciśnienie, które będzie utrzymywać się na poziomie 988 hPa. Porywy wiatru niemal całkowicie ustaną.

Liczne przejaśnienia w drugiej połowie czerwca