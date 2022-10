Pogoda długoterminowa na zimę 2022/2023. Czekają nas opady powyżej normy oraz częste burze i wichury 14.10.22

Pogoda długoterminowa na zimę 2022/2023

Jak będzie wyglądać tegoroczna zima? Listopad i grudzień

Znamy już prawdopodobne anomalie średniej temperatury w Polsce na październik, listopad i grudzień. Wyniesie ona od 1 do 2 stopni, co oznacza, że temperatura w tych miesiącach może przekroczyć średnią z lat 1991-2020. Wartość bliska zeru, czyli średnim temperaturom odnotowywanym w danym okresie, wystąpi najprawdopodobniej na północy kraju już w listopadzie. W pozostałej części odnotujemy temperatury ok. 1,3 - 6,4 stopni Celsjusza. W tym samym miesiącu można spodziewać się pierwszych opadów śniegu. Suma opadów w całym kraju - za wyjątkiem rejonów nadmorskich - powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej.

IMGW

Z kolei w grudniu średnia opadów może przekroczyć normę z lat 1991-2020. Należy spodziewać się częstych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Średnie temperatury powietrza wyniosą od - 3.1 do plus 3 stopni Celsjusza. Możliwe także przejściowe burze. - Polska może znaleźć się przeważnie pod wpływem cyrkulacji strefowej, która charakteryzować ma się dynamicznymi warunkami pogodowymi - czytamy na fanipogody.pl.