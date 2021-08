Pogoda na 27 czerwca. Piątek deszczowy, potem nie lepiej TVN Meteo/x-news

Zachmurzenie w ciągu dnia będzie umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu. Na zachodzie, południu i wschodzie kraju możliwe burze. Od 16 st. na Górnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 20 na Mazowszu, Podlasiu, Warmii, Kujawach i Kaszubach. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. W Małopolsce na termometrach zobaczymy od 12 st. C w Zakopanem, przez 15 st. C w Nowym Sączu do 17 st. C w Krakowie, Chrzanowie i Tarnowie.