Pogoda na 27 maja. Czwartek będzie deszczowy z możliwymi burzami. Wypogodzi się dopiero od niedzieli

W czwartek czeka nas zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na Nizinie Szczecińskiej możliwe są burze z opadami rzędu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W Małopolsce na termometrach zobaczymy 13 st. C w Zakopanem i Nowym Targu, 19 st. C w Krakowie i Chrzanowie i 20 st. C w Tarnowie.

Piątek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, nie zabraknie też przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Na sobotę również synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne, a deszcz popada na południu kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr.